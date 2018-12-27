Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293,67 lira, en düşük 160,64 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293,67 lira, en düşük 160,64 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,06 azalarak 112 milyon 59 bin 696 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 293,67 lira, en düşük saat 04.00'te 160,64 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 250 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 258,79 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 299,53 lira, en düşük 149,68 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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