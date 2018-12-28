Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,83 lira, en düşük 135,87 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,83 lira, en düşük 135,87 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,16 azalarak 101 milyon 790 bin 90 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 291,83 lira, en düşük saat 23.00'te 135,87 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 249,07 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 254,47 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 293,67 lira, en düşük 160,64 liradan işlem gördü.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi

Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi