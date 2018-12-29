Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

26 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 287,67 lira, en düşük 57,06 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 287,67 lira, en düşük 57,06 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,17 azalarak 70 milyon 57 bin 803 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 287,67 lira, en düşük saat 02.00'de 57,06 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 212,28 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 215,70 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 291,83 lira, en düşük 135,87 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:16 Kaynak: AA

Ekonomi
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