Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 296,98 lira, en düşük 99,99 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 296,98 lira, en düşük 99,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,6 artarak 99 milyon 217 bin 573 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 296,98 lira, en düşük saat 04.00'te 99,99 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246,38 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 256,91 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 287,67 lira, en düşük 57,06 liradan işlem gördü.

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