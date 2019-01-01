Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299,52 lira, en düşük 32,65 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299,52 lira, en düşük 32,65 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 137 artarak 106 milyon 292 bin 795 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 299,52 lira, en düşük saat 04.00'te 32,65 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 228,76 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 246,52 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 291,52 lira, en düşük 11,14 liradan işlem gördü.

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