Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293 lira, en düşük 110,01 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293 lira, en düşük 110,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,31 artarak 107 milyon 764 bin 972 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 293 lira, en düşük saat 04.00'te 110,01 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 244,34 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 251,29 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 299,21 lira, en düşük 1,21 liradan işlem gördü.

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