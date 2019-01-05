Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

32 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 294,66 lira, en düşük 98,89 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 294,66 lira, en düşük 98,89 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,41 azalarak 98 milyon 692 bin 678 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 294,66 lira, en düşük saat 08.00'de 98,89 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 236,59 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 241,12 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 293 lira, en düşük 110,01 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:19 Kaynak: AA

Ekonomi
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