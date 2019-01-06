Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 296 lira, en düşük 76,27 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları, System.String[]
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 296 lira, en düşük 76,27 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,21 artarak 115 milyon 685 bin 313 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 296 lira, en düşük saat 04.00'te 76,27 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246,61 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 256,88 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 294,66 lira, en düşük 98,89 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:20 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amatör Küme Maçında Hakeme Tokat Atan Oyuncu 11 Maç Ceza Aldı Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak

Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ücretli Poşetler Reklam İçermesin" Talebinde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 15:27:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]