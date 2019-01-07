Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299,13 lira, en düşük 96,87 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 299,13 lira, en düşük 96,87 lira olarak belirlendi.





Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,9 artarak 123 milyon 673 bin 663 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 299,13 lira, en düşük saat 04.00'te 96,87 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 247,65 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 257,59 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 296 lira, en düşük 76,27 liradan işlem gördü.

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