Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,59 lira, en düşük 4,41 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 291,59 lira, en düşük 4,41 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,68 azalarak 98 milyon 87 bin 72 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 291,59 lira, en düşük saat 23.00'te 4,41 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 219,78 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 231,09 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 299,3 lira, en düşük 96,87 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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