Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 298,02 lira, en düşük 2,23 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 298,02 lira, en düşük 2,23 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,34 azalarak 78 milyon 139 bin 901 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 298,02 lira, en düşük saat 04.00'te 2,23 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 163,31 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 178,28 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 291,59 lira, en düşük 4,41 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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