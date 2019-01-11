Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303,10 lira, en düşük 126,33 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303,10 lira, en düşük 126,33 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,99 artarak 100 milyon 879 bin 989 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 303,10 lira, en düşük saat 04.00'te 126,33 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 236,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 242,80 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306,98 lira, en düşük 0,50 liradan işlem gördü.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Doktoruna 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Khimki'yi 81-72 Mağlup Eden Anadolu Efes, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı

Rekabetçi Olmadığı Gerekçesiyle İptal Edilen İddia İhalesi, Yeniden Düzenlenecek

Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır, İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti