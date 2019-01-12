Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314,80 lira, en düşük 9,99 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları, System.String[]
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314,80 lira, en düşük 9,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34 azalarak 66 milyon 597 bin 326 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 314,80 lira, en düşük saat 08.00, 09.00 ve 10.00'da 9,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 174,56 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 182,66 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303,10 lira, en düşük 126,33 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçerdiği Yüksek Besin Değeriyle Kahramanmaraş Tarhanası Şifa Dağıtıyor Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor

Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi Son Dakika! Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 16:04:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]