Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314,80 lira, en düşük 9,99 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314,80 lira, en düşük 9,99 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34 azalarak 66 milyon 597 bin 326 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 314,80 lira, en düşük saat 08.00, 09.00 ve 10.00'da 9,99 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 174,56 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 182,66 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303,10 lira, en düşük 126,33 liradan işlem gördü.

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