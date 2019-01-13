Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

49 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316,74 lira, en düşük 79,86 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316,74 lira, en düşük 79,86 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 81 artarak 120 milyon 601 bin 662 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 316,74 lira, en düşük saat 05.00'te 79,86 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 262,17 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 274,17 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314,80 lira, en düşük 9,99 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Ekonomi
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