Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,78 lira, en düşük 126,33 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313,78 lira, en düşük 126,33 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,64 azalarak 115 milyon 833 bin 443 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 313,78 lira, en düşük saat 04.00'te 126,33 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 247,62 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 257,29 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317,94 lira, en düşük 20 liradan işlem gördü.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Avrupa, Rusya'dan İthal Ettiği S-400 Sopasının İsminin Değişmesini İstedi

Youtube Tehlikeli Şakalar İçeren Videoları Yasakladı

Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması