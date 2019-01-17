Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314,32 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314,32 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,75 azalarak 111 milyon 489 bin 388 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 314,32 lira, en düşük saat 04.00'te 56,69 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 236,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 246,05 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313,78 lira, en düşük 126,33 liradan işlem gördü.

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