Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322,28 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322,28 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,45 azalarak 79 milyon 761 bin 570 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 322,28 lira, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 56,69 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 184,42 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 193,45 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314,32 lira, en düşük 56,69 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:16 Kaynak: AA

Ekonomi
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