Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326,98 lira, en düşük 0,52 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326,98 lira, en düşük 0,52 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,65 azalarak 67 milyon 282 bin 410 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 326,98 lira, en düşük saat 09.00'da 0,52 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 181,69 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 187,25 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322,28 lira, en düşük 56,69 liradan işlem gördü.

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