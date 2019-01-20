Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325,62 lira, en düşük 6 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325,62 lira, en düşük 6 lira olarak belirlendi.





Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 75,2 artarak 117 milyon 937 bin 917 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 325,62 lira, en düşük saat 03.00'te 6 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251,45 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 269,15 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 326,98 lira, en düşük 0,52 liradan işlem gördü.

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