Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325,31 lira, en düşük 123 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325,31 lira, en düşük 123 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,44 azalarak 117 milyon 413 bin 46 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 325,31 lira, en düşük saat 03.00'te 123 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 264,39 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 273,07 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325,62 lira, en düşük 6 liradan işlem gördü.

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