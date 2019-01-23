Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

33 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324,96 lira, en düşük 2 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324,96 lira, en düşük 2 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,73 artarak 116 milyon 281 bin 29 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 324,96 lira, en düşük saat 03.00'te 2 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 237,21 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 248,04 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322,04 lira, en düşük 4,41 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:24 Kaynak: AA

Ekonomi
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