Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira, en düşük 121,47 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira, en düşük 121,47 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,79 azalarak 115 milyon 362 bin 116 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 325 lira, en düşük saat 04.00'te 121,47 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 246,85 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 253,27 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324,96 lira, en düşük 2 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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