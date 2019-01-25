Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323,26 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323,26 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,9 azalarak 98 milyon 206 bin 676 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 323,26 lira, en düşük saat 04.00'te 56,69 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 224,53 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 229,88 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira, en düşük 121,47 liradan işlem gördü.

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