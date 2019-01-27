Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324,76 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324,76 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,7 artarak 113 milyon 778 bin 479 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 324,76 lira, en düşük saat 04.00'te 56,69 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251,19 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 262,51 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323,06 lira, en düşük 5,99 liradan işlem gördü.

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