Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

44 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324,76 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları, System.String[]
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324,76 lira, en düşük 56,69 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,7 artarak 113 milyon 778 bin 479 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 324,76 lira, en düşük saat 04.00'te 56,69 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251,19 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 262,51 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323,06 lira, en düşük 5,99 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Göztepe'yi Deplasmanda 1-0 Mağlup Etti 10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar

Kajunun Fiyatı El Yakıyor! Tanesi 17 Kuruşa Satılıyor Poşet Paralı Olunca Poşet Tamiri Yapmaya Başlayan Uyanık Terzi, Yeni Bir İş Kolu Yarattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:07:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]