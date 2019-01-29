Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320,87 lira, en düşük 10,01 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320,87 lira, en düşük 10,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,07 azalarak 99 milyon 986 bin 39 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 320,87 lira, en düşük saat 04.00'te 10,01 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 207,77 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 216,56 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323,28 liradan, en düşük 41,64 liradan işlem gördü.

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