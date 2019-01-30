Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 32 kuruş, en düşük 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira 32 kuruş, en düşük 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,35 azalarak 99 milyon 629 bin 657 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 320 lira 32 kuruş, en düşük saat 04.00'te 99 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 208,60 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 213,31 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 87 kuruştan, en düşük 10 lira 1 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:21 Kaynak: AA

Ekonomi
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