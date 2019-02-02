Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 97 kuruş, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 97 kuruş, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.


Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 52,8 azalarak 53 milyon 69 bin 530 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 323 lira 97 kuruş, en düşük saatler 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00'te sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 155 lira 12 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 157 lira 95 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 12 kuruş, en düşük 129 lira 94 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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