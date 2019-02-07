Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

47 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 33 kuruş, en düşük 13 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 33 kuruş, en düşük 13 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 artarak 113 milyon 717 bin 849 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 324 lira 33 kuruş, en düşük saat 00.00'da 13 lira 92 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 262 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 268 lira 93 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 18 kuruş, en düşük 129 lira 75 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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