Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

2 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 91 kuruş, en düşük 155 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 91 kuruş, en düşük 155 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde yüzde 2 azalarak 119 milyon 547 bin 730 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 322 lira 91 kuruş, en düşük saat 04.00'te 155 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 269 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 262 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 33 kuruş, en düşük 157 lira 98 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:25 Kaynak: AA

Ekonomi
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