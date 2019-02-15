Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 67 kuruş, en düşük 153 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 67 kuruş, en düşük 153 lira 54 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde yüzde 14,9 azalarak 101 milyon 658 bin 988 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 325 lira 67 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 153 lira 54 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 35 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 258 lira 9 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 91 kuruş, en düşük 155 lira 54 kuruştan işlem gördü.

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