Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

18 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 60 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları, System.String[]
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 60 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 329 lira 60 kuruş, en düşük saat 10.00'da 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 227 lira 83 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 232 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 67 kuruş, en düşük 153 lira 54 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Fi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor

Çanakkale'ye Bağlı Tevfikiye Köyü, Arkeo-Köye Dönüştürüldü Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 14:55:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]