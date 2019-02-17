Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 97 kuruş, en düşük 201 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 97 kuruş, en düşük 201 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne göre yüzde 38,4 artarak 112 milyon 548 bin 835 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 326 lira 97 kuruş, 02.00, 03.00, 04.00 ve 05.00'te 201 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 279 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 329 lira 60 kuruş, en düşük 10 lira 1 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:50 Kaynak: AA

Ekonomi
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