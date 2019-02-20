Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

2 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 20 kuruş, en düşük 185 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 323 lira 20 kuruş, en düşük 185 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,18 artarak 114 milyon 135 bin 655 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 323 lira 20 kuruş, en düşük saat 04.00'te 185 lira 58 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 273 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 274 lira 97 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 52 kuruş, en düşük 126 lira 1 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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