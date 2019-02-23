Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

20 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 51 kuruş, en düşük 5 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 51 kuruş, en düşük 5 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 27,37 azalarak 68 milyon 550 bin 805 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 324 lira 51 kuruş, en düşük saat 13.00 ve 14.00'te 5 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 178 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 183 lira 80 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 82 kuruş, en düşük 80 lira 42 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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