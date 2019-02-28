Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 62 kuruş, en düşük 160 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 328 lira 62 kuruş, en düşük 160 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,44 artarak 123 milyon 793 bin 79 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 328 lira 62 kuruş, en düşük saat 13.00'de 160 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 282 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 286 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 325 lira 61 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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