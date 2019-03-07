Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 78 kuruş, en düşük 157 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 78 kuruş, en düşük 157 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,64 azalarak 112 milyon 518 bin 998 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 315 lira 78 kuruş, en düşük saat 04.00'te 157 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 278 lira 87 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 282 lira 33 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 22 kuruş, en düşük 157 lira 49 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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