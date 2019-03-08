Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 47 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 47 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,5 azalarak 98 milyon 453 bin 968 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 316 lira 47 kuruş, en düşük saat 04.00'te 126 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 267 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 269 lira 93 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 315 lira 78 kuruş, en düşük 157 lira 49 kuruştan işlem gördü.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!

Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü

Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Sorusu Tek Cümleyle Yanıtladı