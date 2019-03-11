Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 61 kuruş, en düşük 126 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 314 lira 61 kuruş, en düşük 126 lira 49 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,6 artarak 112 milyon 472 bin 575 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00'de 314 lira 61 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 126 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 260 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 266 lira 5 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 316 lira 56 kuruş, en düşük 126 lira 50 liradan işlem gördü.

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