Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

50 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 49 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 313 lira 49 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,56 azalarak 95 milyon 90 bin 359 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 313 lira 49 kuruş, en düşük saat 02.00, 03.00 ve 04.00'te 126 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 250 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 255 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 37 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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