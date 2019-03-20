Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

3 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 25 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 25 kuruş, en düşük 126 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19,7 azalarak 106 milyon 379 bin 916 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 309 lira 25 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 126 lira 50 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 254 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 62 kuruş, en düşük 258 lira 59 kuruş işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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