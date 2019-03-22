Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 50 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 50 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,56 azalarak 94 milyon 746 bin 662 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 307 lira 50 kuruş, en düşük saat 16.00'da 5 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 248 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 248 lira 52 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira 54 kuruş, en düşük 29 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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