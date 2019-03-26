Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

50 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 79 kuruş, en düşük 160 lira olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 79 kuruş, en düşük 160 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,90 artarak 121 milyon 468 bin 711 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 308 lira 79 kuruş, en düşük saat 03.00'te 160 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 293 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 296 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 310 lira 41 kuruş, en düşük 253 lira 64 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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