Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 57 kuruş, en düşük 17 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 57 kuruş, en düşük 17 lira 35 kuruş olarak belirlendi.


Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,62 azalarak 75 milyon 417 bin 149 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 303 lira 57 kuruş, en düşük saat 23.00'te 17 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 193 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 200 lira 60 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 305 lira 80 kuruş, en düşük 97 lira 54 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:43 Kaynak: AA

Ekonomi
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