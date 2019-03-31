Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

50 dakika önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 9 kuruş, en düşük 79 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 309 lira 9 kuruş, en düşük 79 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 105,5 artarak 105 milyon 355 bin 302 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 309 lira 9 kuruş, en düşük saat 01.00'de 79 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 259 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 267 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 81 kuruş, en düşük 5 liradan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:11 Kaynak: AA

Ekonomi
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