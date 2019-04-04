Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

2 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 76 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 307 lira 76 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruş olarak belirlendi.


Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,16 azalarak 109 milyon 127 bin 893 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 307 lira 76 kuruş, en düşük saat 13.00'te 179 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 278 lira 84 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 280 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 308 lira 88 kuruş, en düşük 172 lira 99 kuruştan işlem gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:26 Kaynak: AA

Ekonomi
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