Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 57 kuruş, en düşük 140 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 305 lira 57 kuruş, en düşük 140 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 19 azalarak 88 milyon 372 bin 501 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 305 lira 57 kuruş, en düşük saat 17.00'de 140 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 251 lira 54 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 307 lira 76 kuruş, en düşük 179 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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