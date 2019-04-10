Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira 75 kuruş, en düşük 20 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 300 lira 75 kuruş, en düşük 20 lira 1 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,15 azalarak 54 milyon 431 bin 874 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 300 lira 75 kuruş, en düşük saat 04.00'te 20 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 137 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 143 lira 8 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 301 lira 44 kuruş, en düşük 10 liradan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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