Son Dakika Haberleri: Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 98 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 303 lira 98 kuruş, en düşük 5 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 43,28 artarak 77 milyon 992 bin 424 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 303 lira 98 kuruş, en düşük saat 13.00'te 5 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 193 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 196 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 300 lira 75 kuruş, en düşük 20 lira 1 kuruş liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Ekonomi
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