Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

Spot piyasada elektrik fiyatları

1 saat önce

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 91 kuruş, en düşük 30 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları, System.String[]
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 91 kuruş, en düşük 30 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,98 azalarak 123 milyon 394 bin 196 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 311 lira 91 kuruş, en düşük saat 06.00'da 30 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 274 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 279 lira 63 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 317 lira 48 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:15 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 16:06:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spot piyasada elektrik fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]