Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304 lira 56 kuruş, en düşük 113 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304 lira 56 kuruş, en düşük 113 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31 azalarak 85 milyon 101 bin 636 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 304 lira 56 kuruş, en düşük saat 06.00'da 113 lira 65 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 223 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 224 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 91 kuruş, en düşük 30 liradan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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